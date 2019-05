Amoklauf in Schule: Ein Toter, acht Verletzte

Die Polizei geht davon aus, dass die Angreifer, ein Jugendlicher und ein Mädchen, selber Schüler an der betroffenen Schule (Science, Technology, Engineering and Math School - STEM) in Highlands Ranch seien. Über ihr Motiv wurde zunächst nichts bekannt. Der eine Verdächtige sei bereits volljährig, die andere sei eine Jugendliche, sagte er. Man sei bei der Festnahme am Dienstag aufgrund des Aussehens zunächst davon ausgegangen, dass es sich um einen Buben handelte. „Es war eine verwirrende Situation“, sagte Spurlock. Er betonte auch, es sei rund um die Festnahme nicht zu einem Schusswechsel mit den beiden gekommen.