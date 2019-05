„Es war einer der schönsten Tage meines Lebens“

Für ihn schloss sich ein Kreis. Seinen letzten Einsatz von Beginn an hatte er vor fast genau einem Jahr am 13. Mai 2018 in Wien gegen Rapid gehabt. Auch damals leitete er den Sieg (4:1) mit dem 1:0 ein, in Minute 54 war für ihn wegen eines Kreuzbandrisses aber Schluss. Es folgten bis zum Cup-Finale nur acht weitere Spielminuten - am 2. März 2019 beim 3:0 gegen den WAC.