Brandalarm in der Fachberufsschule Villach

Große Aufregung herrschte Donnerstagfrüh bei der Fachberufsschule 1 in Villach. In einer Werkstätte war es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Eine über Nacht an ein Ladegerät angeschlossene Batterie hatte Feuer gefangen. Die Haustechniker hatten bei der morgendlichen Hausbegehung vor Unterrichtsbeginn Alarm geschlagen. Feuerwehr, Rettung und Polizei rückten an. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Schüler waren nicht in Gefahr.