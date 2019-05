Betrunkener rast gegen Leitplanke und rennt davon

Mit 1,42 Promille Alkohol im Blut ist ein Autolenker am Mittwoch in den frühen Morgenstunden auf der Südautobahn in Wien mit seinem Wagen gegen eine Leitschiene und in der Folge gegen eine Laterne geprallt. Der Mann suchte ebenso wie sein Beifahrer das Weite. Beide wurden von Beamten der Landesverkehrsabteilung wenig später entdeckt. Führerschein hat der Lenker keinen, das schwer beschädigte Auto war ausgeborgt.