Ausflugsziele: Grazer Schloßberg hängt alle ab

Auch Mariazell an der Spitze

Jetzt ist die Statistik wieder da. An den vorderen Plätzen hat sich in den vergangenen Jahren nichts Epochales geändert. Quasi mit Gottes Hilfe führt die Basilika Mariazell die Hitliste wieder an, nämlich bei jenen Zielen, die man ohne Eintritt besuchen kann. Aber selbst ein solcher kann die Liebe zum Grazer Schloßberg nicht schmälern - denn bei den zählbaren, gekauften Liftfahrten (also ohne die vielen Spaziergänger) lässt diese Destination alle anderen hinter sich.