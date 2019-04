So wunderschön war der Stadtball Klagenfurt 2019!

So wunderschön wie die Roben der Damen, so prächtig präsentierte sich Samstag auch das hübsch geschmückte Konzerthaus mitten in der Landeshauptstadt. Passend zur Devise des Abends „Tanzen im Herzen Europas“ schwebten golden glitzernde Sterne an Treppen und Tischen. Und die von Blumen Brommer zur Verfügung gestellten Blütengebilde leuchteten blau und gelb - in den Farben der Europa-Flagge.