Strache übersteht Misstrauensantrag der SPÖ

Man lasse sich nicht für die Aussagen einzelner in „Geiselhaft“ nehmen. Seine Partei wolle weder „die Demokratie schwächen oder die EU zerstören“, noch werde Extremismus unterstützt, stellte Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache am Donnerstag in einer Beantwortung einer Dringlichen Anfrage der SPÖ zu den Beziehungen zwischen den Freiheitlichen und den als rechtsextrem eingestuften Identitären fest. Die Anfrage war zwar eigentlich an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gerichtet, aufgrund dessen China-Reise vertrat der Vizekanzler den Regierungschef aber im Parlament. Strache geriet auch selbst ins Visier der SPÖ, die einen Misstrauensantrag gegen den FPÖ-Chef einreichte. Der Antrag wurde erwartungsgemäß von der Koalition abgeschmettert.