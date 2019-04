Doskozil nach interner Attacke: „Verbitte mir das“

„Mit der FPÖ ist kein Staat zu machen, das Gefährlichste ist die Bundesebene, aber ich finde es auch auf jeder anderen Ebene nicht richtig, mit der FPÖ zu koalieren“, so Andreas Schieder in der „ZiB 2“ am Mittwoch. Im Klartext heißt das: Er kritisiert die eigenen Genossen, die eine Koalition mit den Blauen bilden, so etwa Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.