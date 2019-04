Vilimsky tritt nach: „Würde Wolf vor Tür setzen“

Kritik von Opposition an Vilimsky, ÖVP will sich nicht einmischen

Vonseiten der ÖVP wollte man sich am Mittwoch nicht einmischen. „Ich bin Medienpolitiker und nicht -kommentator und will nicht jedes Interview kommentieren“, sagte Medienminister Gernot Blümel am Rande des Ministerrates. Sehr wohl das Wort ergriff die Opposition. „Es vergeht weiterhin kein Tag, an dem die FPÖ nicht an den Grundfesten der Demokratie sägt“, meinte SPÖ-Mediensprecher Thomas Drozda.