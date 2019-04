Mühlviertler mischt die Filmwelt auf

Erste Rolle als Schauspieler

Simon Frühwirt spielt in seiner allerersten Rolle den Wiener Jugendlichen Jakob, der mit seinem zunehmend überforderten Vater (Josef Hader) und dem Großvater in einer dumpfen, beengten Wohnung lebt und von immer ärgeren Angststörungen geplagt wird. Immer wieder bricht er zusammen, hat Wahnvorstellungen und weiß irgendwann nicht mehr, was echt ist und was nur ein Traum. Genauso verhält es sich mit seiner Internetbekanntschaft Kristjan (Paul Forman) - hilft er ihm aus dem Wahnsinn heraus oder zieht er ihn noch tiefer hinein?