Land bietet Gemeinden bei Öl-Ausstieg Sonderbonus

Sehr oft wurden in Kommunalbauten fossile Heizanlagen durch moderne Pellets- oder Hackschnitzelkessel ausgetauscht. In Seekirchen am Wallersee ist in der Volksschule Edt-Mödlham seit Herbst 2014 eine Pelletsanlage in Betrieb. Sie ersetzt eine 22 Jahre alte Ölheizung und versorgt auch den benachbarten Kindergarten mit Wärme. 15.000 Liter Öl konnten seither jährlich eingespart werden, die CO2-Bilanz der e5-Gemeinde wurde deutlich verbessert.