Washington Capitals stellen in Play-offs auf 2:0

Die Washington Capitals haben am Samstag in den Play-offs der NHL auch das zweite Match gegen die Carolina Hurricanes gewonnen. Der Stanley-Cup-Titelverteidiger musste allerdings in die Overtime, wo Verteidiger Brooks Orpik mit dem 4:3 in der Verlängerung für die Erlösung sorgte. Die Caps müssen in den nächsten zwei Spielen nun nach North Carolina.