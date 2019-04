Penalty-Thriller: Team unterliegt Tschechien knapp

Das österreichische Eishockey-Nationalteam hat am Samstag nach gutem Auftritt das zweite Testspiel gegen Tschechien erst nach Penaltyschießen verloren. Drei Tage nach dem 1:3 in Znojmo präsentierte sich die Mannschaft von Coach Roger Bader in Linz sehr stark und forderte den sechsfachen Weltmeister, der schließlich mit 5:4 (1:1,3:1,0:2/0:0/1:0) erst nach dem 18. Penalty gewann.