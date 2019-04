Suljovic träumt von Sensation: „Wäre etwas Großes“

Extrem enges Rennen

Er ist am besten Weg zur ganz großen Sensation: Bleibt Suljovic in den Top vier, spielt er am 23. Mai das große Finale in London. „Das wäre etwas ganz Großes“, so Suljovic, der aber auch ein wenig auf die Euphoriebremse tritt. Er weist auf die Tabelle hin. Es ist eine richtig enge Geschichte: Suljovic hat als Dritter derzeit lediglich vier Punkte Vorsprung auf Schlusslicht Michael Smith.