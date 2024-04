Schöberl/Reim verpassen direkten Einzug ins Finale

Österreichs Leichtgewichts-Doppelzweier der Männer mit Julian Schöberl/Lukas Reim hat am Donnerstag zum Auftakt der europäischen Olympia-Restquoten-Regatta im Rudern in Szeged mit Vorlauf-Rang 3 den Direkt-Einzug in das für Sonntag angesetzte Finale verpasst!