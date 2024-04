Steinmayr: „Der Rudi war ein ganz fairer Bursch“

Hätte es im Jahr 1974 schon soziale Medien gegeben, wäre Mitteregger wohl weltberühmt geworden. In der Abfahrt vom Gaberl in der Steiermark hatte den Kletterkönig ein Hinterraddefekt ereilte. Das Betreuerauto, das in der Menschenmenge auf der Passhöhe steckengeblieben war, wollte und wollte nicht kommen. Mitteregger musste mit wachsendem Entsetzen mitansehen, wie ein Konkurrent nach dem anderen vorbeizog. „Es war schrecklich für mich. Ich schäme mich nicht meiner Worte, weil es eine menschliche Reaktion war“, erklärte der Steirer Jahre später in Interviews.