Frühlingserwachen in der Kvarner Bucht

An die Zeit, als das kaiserliche Wien seine Winter an der Opatija-Riviera verbrachte, erinnern viele prunkvolle Villen und Hotels, oft perfekt renoviert, manchmal ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Grundsätzlich aber ist die Bausubstanz wahrlich herrschaftlich und gibt dem Ort ein nahezu nostalgisches Flair, das sich auch im Adria-Relax-Resort Miramar der Salzburger Hoteliersfamilie Holleis herrlich wiederfindet und von den zu fast 100 Prozent österreichischen (Stamm-)Gästen sehr geschätzt wird. Selbst jetzt, zu Beginn der Saison, ist das Hotel fast ausgebucht, was sicher auch daran liegt, dass hier ein perfekter Service unter der Führung von Frau Direktor Martina Riedl gepflegt wird, natürlich in Kombination mit einer köstlichen Kulinarik und einem hochwertigen Wellness-Angebot. Vor der Tür liegt der Lungomare (auch Kaiser-Franz-Josephs-Promenade genannt), eine 12 Kilometer lange Küstenpromenade, die sich vortrefflich für kürzere oder längere Spaziergänge eignet, immer begleitet von der guten Meeresbrise, die sich so positiv auf die Atemwege auswirkt, dass sich hier in der Gegend der Kvarner Bucht ein sehr effektiver Gesundheitstourismus angesiedelt hat.