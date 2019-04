Taxifahrer protestieren gegen Uber und Co.

Taxifahrer sind am Mittwoch in mehreren deutschen Städten für einige Stunden zu Protestaktionen aufgerufen. Die bundesweit größte Aktion sei eine Sternfahrt in Berlin, bei der mehrere Tausend Taxis von drei Startpunkten aus im Schritttempo zum Brandenburger Tor fahren sollen, kündigte der Bundesverband Taxi und Mietwagen an.