Chef der Herzchirurgie am LKH in Graz suspendiert!

Die Leitung der Klinischen Abteilung werde inzwischen von anderen Professoren wahrgenommen. Erst Ende März hatte die KAGes nach dem öffentlichen Bekanntwerden von Problemen das Herz-Transplantationsprogramm vorerst ausgesetzt. Zehn ausstehende Operationen wurden an die beiden anderen Zentren in Wien und Innsbruck übergeben. In den vergangenen Jahren wurden nur ganz wenige Herztransplantationen in Graz durchgeführt.