Spenderherz bei OP verletzt: Patient gestorben

Anwältin ortet grob fahrlässige Tötung

Vor einigen Monaten kam dann Post von der KAGes: In einer Abfertigungserklärung wurden der Witwe 12.000 Euro als Prozesskostenablöse angeboten. Festgehalten wurde darin auch, dass sich die Frau und deren Anwältin zur Verschwiegenheit verpflichten. „Verschwiegenheitserklärungen werden weltweit und damit auch in Österreich in allen Branchen und damit natürlich auch in unserer immer wieder bei Schadensregulierungen vereinbart, damit sichergestellt werden kann, dass der jeweilige Fall zu einem endgültigen Abschluss kommt“, sagt die KAGes dazu. Der Fall landet nun vor Gericht, Prutsch bereitet gerade eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft Graz wegen grob fahrlässiger Tötung vor.