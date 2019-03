Keine Herztransplantationen mehr im Grazer Spital

Kaum Herztransplantationen in Graz

Außerdem kritisierte Skledar, dass am LKH Graz pro Jahr nur einige wenige Herztransplantationen durchgeführt werden. In den vergangenen Jahren war es manchmal gar keine, maximal waren es vier (im Jahr 2018). Die Fallzahlen sind niedrig, was zu Kritik führte. „Ziel ist es, in Zukunft die Fallzahlen auf ein höheres Niveau zu bringen“, sagte Köle am Mittwoch.