Rapid zu Verlegung des Finales: „Freuen uns sehr!“

Am Montagnachmittag war bekannt geworden, dass das Finale am 1. Mai nicht, wie geplant, im Austria-Stadion stattfinden würden - Polizei, ÖFB und die Austria hatten das Sicherheitsrisiko als zu hoch eingestuft. Rapid nahm‘s mit Wohlwollen zur Kenntnis. „Wir freuen uns sehr, dass nun unabhängig vom finalen Austragungsort wesentlich mehr Fußballanhänger, insbesondere Rapid-Fans, bei diesem großen Endspiel live im Stadion dabei sein können. Wir haben uns gegenüber einer Austragung in der Heimstätte des Stadtrivalen von Anfang an skeptisch gezeigt, das Nutzen der Chance auf ein Finale mit möglichst vielen Zuschauern stand dabei stets im Vordergrund“, so Geschäftsführer Peschek.