Was, wenn Facebook die Digitalsteuer nicht zahlt?

Wie greifbar sind Firmen wie Facebook oder Airbnb ohne Firmensitz in Österreich für unser Finanzministerium?

Das Ministerium: „Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass internationale Großkonzerne Steuervorschriften einhalten und sie treffende Steuern wie vorgesehen entrichten. Sollte dennoch eine Steuererhebungsmaßnahme erforderlich werden, bietet das Steuerverfahrensgesetz Möglichkeiten einer Steuerschätzung.“ Außerdem habe man inner- und außerhalb der EU ein Netz an Rechtsvorschriften bei der Verwaltungszusammenarbeit, um Informationen einzuholen und Steuern einzutreiben.