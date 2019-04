„Man sollte eine Lösung auf OECD-Ebene anstreben“

In der akademischen Welt gebe es ebenso Überlegungen, ob man das Bestimmungslandprinzip nicht auch für die Unternehmensbesteuerung einführen sollte, merkte Kocher an. Auch in der OECD gebe es eine solche Debatte. „Anfangs hatte das sogar Trump auf seiner Agenda, er hat aber Gegenwind bekommen.“ Unternehmen hätten dann keinen Anreiz mehr, sich in speziellen Ländern niederzulassen, die Tricks mit internen Verrechnungen rund um Markenrechte würden nicht mehr ziehen. „Diese Debatte sollte weiterverfolgt werden.“