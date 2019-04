Jetzt hat der EU-Wahlkampf so richtig begonnen

FPÖ fordert Auftritt von Justizminister Moser

Damit nicht genug, machen die Blauen nun im Gegenzug Druck auf Türkis: FPÖ-Klubchef Walter Rosenkranz richtet Justizminister Josef Moser via „Krone“ aus, dass dieser rasch den Ermittlungsstand in der Identitären-Causa vorstellen müsse - so könne man „rechtlich unfundierte Spekulationen auf Basis von Gerüchten beenden“.