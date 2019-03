FPÖ: Arbeitspflicht für Flüchtlinge ohne Job

Laut AMS waren mit Stichtag Ende Februar 33.058 Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte in Österreich arbeitslos gemeldet. Das soll sich nach dem Willen von Hartinger-Klein insofern ändern, als sie im Interview mit der „Kärntner Krone“ am Montag in Klagenfurt mit einem weitreichenden Vorschlag aufhorchen ließ. Bereits 2016 hatte ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz (damals noch Außenminister) im „Krone“-Talk über eine ähnliche Idee gesprochen.