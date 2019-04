Fit und gesund durch die Schwangerschaft!

„Die Zeit, in der man Mutter wird, ist eine Phase der Veränderung“, so die Autorinnen von „Fitness für Schwangere“. Eine Zeit, in der körperlich wie geistig wahnsinnig viel passiert, die voller Vorfreude und Vorbereitung steckt: „Sie ist die Zeit bedeutender körperlicher Veränderungen. Das betrifft nicht nur die Hormone, sondern auch Körperhaltung und -ausrichtung sowie Muskeln, Bänder und Gewebe ebenso wie Atmung und Energie. Der Körper hat eine Menge zu tun, um ein neues Leben hervorzubringen, und all diese Veränderungen können sich auch auf Geist und Gemüt der werdenden Mütter niederschlagen.“