Rücktritt vom Rücktritt! „Barney“ ist wieder da

Am Donnerstag hatte alles noch ganz anders geklungen. Nach der 1:7-Niederlage in der Premier League in Rotterdam gegen Michael van Gerwen wolle Van Barneveld hinschmeißen. „Ich bin fertig, ich will diese Schmerzen nicht mehr“, kündigte er seinen sofortigen Rücktritt an. Und das obwohl, sein ursprünglicher Plan der gewesen war, der er jetzt wieder ist, nämlich seine Karriere nach der WM zu beenden.