Firma überwies Hacker mehr als 100.000 Euro

„Ein bisher unbekannter Täter hackte das Computersystem einer Firma in Osttirol und gab sich in der Folge als ein tatsächlicher Handelspartner der Firma aus. Nach mehreren Mails überwies der Geschäftsführer der Firma in Osttirol am 13. März 2019 einen Rechnungsbetrag an die ihm vermeintlich bekannte Firma“, heißt es seitens der Polizei.