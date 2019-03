Mehr Luftüberwachung: Mission „Sophia“ eingestellt

EU will libysche Flüchtlingszentren schließen

Außerdem bekräftigte die EU-Kommission ihre Forderung nach einem Schließen der libyschen Flüchtlingszentren. Angesprochen auf Berichte über unzählige sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen von Frauen in diesen Lagern, sagte eine Sprecherin am Mittwoch, „wir tun alles, was wir können, um die Zentren zu schließen und sicherzustellen, dass die Rechte der Migranten respektiert werden“.