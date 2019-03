Süße Gefahr

Zuckerkranke müssen ganz besonders auf ihre Leber aufpassen - auch, wenn sie gar keinen Alkohol trinken! „Erkrankungen dieses Organs, bis hin zu Verfettung und Zirrhose, sind bei Zuckerkranken regelrecht auf dem Vormarsch“, warnt der Spezialist Prim. Univ.-Prof. Dr. Bernhard Ludvik, erste Medizinische Abteilung der Krankenanstalt Rudolfstiftung in Wien am diesjährigen „Wiener Diabetestag“ im Rathaus. Laut einer Studie der Universität Edinburgh (Schottland) entwickeln männliche Diabetiker dreimal so häufig wie Gesunde eine nicht-alkoholische Fettleber, bei Frauen verfünffacht sich das Risiko sogar. Künftig wird den meisten Zirrhosen nicht Alkohol, sondern diese Störung zugrunde liegen.Zu viele Kilos schaden dem Zentralorgan„Vor allem Übergewicht gilt als Hauptursache. Ein Problem, das auch Diabetes begünstigt. Der Zusammenhang ist deshalb kaum verwunderlich“, so Prim. Ludvik. „Langfristig sollten sich gerade Diabetiker zuckerarm und mediterran ernähren, also vermehrt gesunde Öle, Fisch und Gemüse wählen. Ich rate außerdem jedem Betroffenen, seine Leberwerte regelmäßig einer Kontrolle zu unterziehen und bei Verdacht einen Ultraschall durchführen zu lassen!“