Terror-Video: Muslimrat klagt Facebook und YouTube

Rechtsextremer erschoss 50 Menschen

Ein australischer Rechtsextremist hatte bei Attacken auf zwei Moscheen in Christchurch am 15. März 50 Menschen erschossen. Der Täter übertrug die Angriffe per Livestream auf Facebook. Der Muslimrat kritisiert, dass Facebook 29 Minuten gebraucht habe, um das Video zu blockieren, das auch auf YouTube und Twitter massenhaft verbreitet wurde.