26 Menschen verhaftet, weil sie „PUBG“ spielten

„PUBG“ gilt als Wegbereiter des boomenden Battle-Royale-Spielegenres, in dem sich Dutzende Spieler per Fallschirm auf ein stetig kleiner werdendes Schlachtfeld abwerfen lassen und kämpfen, bis nur mehr einer - der Gewinner - übrig ist. In puncto Popularität wurde „PUBG“ längst vom Rivalen „Fortnite“ überflügelt, zudem drängen immer mehr Mitbewerber - etwa EA mit „Apex Legends“ - in den brummenden Markt.