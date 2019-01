Nach dem Nein zum Brexit-Vertrag im britischen Unterhaus will die Europäische Union kein neues Austrittsabkommen mit London verhandeln und sieht Großbritannien beim weiteren Vorgehen am Zug. In einer Debatte im Europaparlament warnte EU-Chefverhandler Michel Barnier am Mittwoch vor einem ungeregelten Austritt der Briten: „Noch nie war das Risiko eines ,No Deal‘ so groß.“