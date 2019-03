„Gewalt zieht sich durch das ganze Leben“

Schwerer sexueller Missbrauch, unfassbare Gewalt, Zwangsarbeit und Verwahrlosung: Die Grausamkeiten, die den Kindern von Martinsbühel in Zirl angetan wurden, sind bekannt – und doch nicht zu fassen. Deshalb sei jedes Wort, das darüber gesprochen oder geschrieben werde, wichtig, denn „es macht sichtbar, was an Leben zerstört wurde“, sagt Psychotherapeutin Ulrike Paul, die viele der Ex-Heimkinder betreute. Die Gewaltspirale setzt sich oft ein Leben lang fort.