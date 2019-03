Jetzt knackt Marcel Hirscher den Rekord von Vonn!

490 Punkte hat der Österreicher im Gesamtweltcup derzeit Vorsprung auf den Franzosen Alexis Pinturault. Der schon mehrfach ausdrücklich betonte, in dieser Saison nur mehr fünf Rennen zu fahren. Eben am Samstag und Sonntag Riesentorlauf und Slalom von Kranjska Gora sowie drei beim Finale in Andorra. Womit Hirscher am Wochenende schon ein 21. Platz zum Gewinn seiner achten großen Kristallkugel in Serie reichen würde.