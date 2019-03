Unser Song-Contest-Hit: Kann Paenda damit siegen?

„Ich will mit einem Lächeln im Gesicht von der Bühne gehen“

Auf die Performance in Israel freue sie sich bereits, so Österreichs ESC-Hoffnung. Im zweiten Halbfinale am 16. Mai muss sich Paenda in die Herzen der Song-Contest-Teilnehmer und gleichzeitig ins große Finale singen. Auf ein konkretes Platzierungsziel will sie sich aber jetzt noch nicht festlegen lassen: „Ich will von dieser Bühne kommen und ein super Gefühl haben.“ Sie wolle im Moment sein, zufrieden mit der eigenen Leistung: „Ich will von der Bühne gehen mit einem Lächeln im Gesicht.“