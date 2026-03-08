Kriminelle Jugendliche nach Raubtour festgenommen

Zwei kriminelle Jugendliche wurden am Samstagabend in Innsbruck im Zuge einer polizeilichen Fahndung ausgeforscht und festgenommen. Die Verdächtigen im Alter von 15 und 16 Jahren sollen andere Teenager ausgeraubt und bedroht haben.
Schauplatz war der Edith-Stein-Weg in der Nähe des Innsbrucker Hauptbahnhofes. Ein 16-jähriger Grieche wird verdächtigt, dort gegen 20.20 Uhr einem 14-jährigen Italiener die Geldtasche geraubt zu haben.
„Opfer geschubst und geschüttelt“
Zudem soll ein Deutscher (15) einen gleichaltrigen Jugendlichen aufgefordert haben, den gesamten Inhalt seiner Hosentasche herauszurücken. „Dies bekräftigte der Verdächtige damit, indem er das Opfer schubste und schüttelte“, heißt es vonseiten der Ermittler.
Im Zuge von Fahndung entlarvt
Im Anschluss hätten die beiden Tatverdächtigen und zwei weitere Jugendliche die Flucht ergriffen. Weit kamen sie aber nicht. „Im Zuge von unverzüglich durchgeführten Fahndungsmaßnahmen konnten die Jugendlichen angehalten und vorübergehend festgenommen werden.“
Nähere Hintergründe wie etwa das Motiv sind noch nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei sind dazu noch im Gange.
