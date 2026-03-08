Vorteilswelt
NBA

Meister Oklahoma City Thunder mit 50. Saisonsieg

US-Sport
08.03.2026 09:30
Die Oklahoma City Thunder holten den 50. Saisonsieg.
Die Oklahoma City Thunder holten den 50. Saisonsieg.(Bild: AFP/JOSHUA GATELEY)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

NBA-Champion Oklahoma City Thunder hat als erstes Team in der laufenden Saison der Basketball-Profiliga 50 Saisonsiege eingefahren. 

Topstar Shai Gilgeous-Alexander führte den Spitzenreiter am Samstag mit 27 Punkten zu einem 104:97 gegen die Golden State Warriors. Sollte der 27-jährige Kanadier auch am Montag daheim gegen die Denver Nuggets auf 20 oder mehr Zähler kommen, stellt er den NBA-Rekord von Wilt Chamberlain von 126 Partien in Serie mit mindestens dieser Ausbeute ein.

Der amtierende Meister steht mit vier Siegen Vorsprung an erster Stelle der Western Conference und legt nach und nach Grundsteine für die Titelverteidigung.

