Der Oscar macht in unseren Kinos nun Programm

Das Duett von Bradley Cooper und Lady Gaga, dazu die Frage: Läuft da was? Die Oscar-Verleihung zu Wochenbeginn befeuert nicht nur den Klatsch und Tratsch in der Filmbranche, sondern rückte auch die Kinos wieder in den Blickpunkt. Was Betreibern wie der von Peuerbach aus agierenden Star-Movie-Gruppe gut tut.