Brucellose-Fall im Mühlviertel - Betrieb gesperrt

Nach einem Brucelloseausbruch im Vorjahr in einem Milchviehbetrieb im Mühlviertel ist in Oberösterreich erneut ein Erreger nachgewiesen worden. Bei einer Kuh aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung fiel der Test positiv aus. Landesveterinärdirektor Thomas Hain beruhigte in einer Presseaussendung: Es habe keine klinischen Erscheinungen gegeben und die restlichen Tiere im Bestand seien nicht betroffen