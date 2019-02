Wie kommt Kim zu diesem Fuhrpark an Luxusautos?

Danach dürfen sie als Folge der nordkoreanischen Atom- und Raketentests nicht in das Land exportiert werden. Nach der rund 4000 Kilometer langen Fahrt in seinem gepanzerten Spezialzug stieg Kim am Dienstag in der vietnamesischen Stadt Dong Dang an der Grenze zu China wie selbstverständlich in einen Mercedes S600 Pullman Guard um und fuhr weiter nach Hanoi. Dort wird er am Mittwoch und Donnerstag erneut Trump treffen, um über atomare Abrüstung zu reden. Seinen Pullman brachte er nach Berichten vietnamesischer Medien aus Pjöngjang mit.