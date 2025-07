Bizarr: Fans wehren sich gegen Millionen-Neuzugang

Debüt in Holland

Noni Madueke startete seine Karriere in London bei Crystal Palace und Tottenham, bevor es ihn in die Jugendmannschaft von PSV Eindhoven führte. Dort gab er dann mit 17 Jahren sein Profidebüt. 2023 kehrte der Engländer zurück in seine Heimatstadt und schloss sich für 35 Millionen Euro dem FC Chelsea an. In der Premier League erzielte der 23-jährige 13 Tore in 67 Spielen und verbuchte außerdem sieben Assists.