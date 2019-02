Dadic hat bei der EM „Hattrick“ im Visier

Bei der EM 2017 holte sie in Belgrad Silber, bei der WM 2018 in Birmingham dann ebenso! Am Freitag hat Mehrkämpferin Ivona Dadic nun bei der EM in Glasgow den Hattrick im Visier, greift nach ihrer dritten Medaille bei einem Hallen-Großereignis. Und von der Nennliste her ist die Welserin, die im Winter auch auf Teneriffa und in Südafrika trainierte, in der Tat eine heiße Medaillenanwärterin - sie ist die Nr. 2 hinter der Britin Katarina Johnson-Thompson!