Kurz lädt Nordmazedoniens Premier zum Opernball

Die Gästeliste der Regierung für den Opernball am Donnerstag ist komplett. Nachdem Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) schon in der Vorwoche bekannt gegeben hatte, den ungarischen Kanzleramtsminister Gergely Gulyas, den serbischen Außenminister Ivica Dacic und Autor Gabriel Barylli einzuladen, zogen am Montag Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und die von der FPÖ nominierte Außenministerin Karin Kneissl nach. Kurz bringt den nordmazedonischen Regierungschef Zoran Zaev auf den Ball, Kneissl unter anderem ihren Amtskollegen aus Tschechien.