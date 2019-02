Missbrauchsgipfel: Papst bricht das Schweigen

Zum ersten Mal in der katholischen Geschichte spricht ein Pontifex das Thema Missbrauch in den eigenen Reihen so offen an. Papst Franziskus steht dieser Tage im Rampenlicht und von ihm wird viel gefordert. „Mut und konkretes Handeln“ forderte der Papst in seiner Ansprache von den mehr als 100 Bischöfen, die bis Sonntag über Konsequenzen aus den Missbrauchsskandalen der Kirche beraten.