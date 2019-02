Kühbauer: „Werden jetzt nicht zu jammern beginnen“

Zwei Erfolgsgaranten

Seine Erfolgsgaranten waren diesmal Thomas Murg und Andrija Pavlovic, die es jeweils auf zwei Tore und einen Assist brachten. Letzterer hält damit schon bei vier Cup-Toren, hat aber für Rapid in der Liga und in der Europa League noch nicht getroffen. Demnächst muss Pavlovic mit Aliou Badji um den Platz im Sturm-Zentrum kämpfen - die Spielgenehmigung für den im Winter geholten 21-jährigen Senegalesen dürfte in den kommenden Tagen eintreffen. „Konkurrenz ist immer wichtig. Ich versuche einfach, mich in den Trainings und Spielen gut zu präsentieren“, erklärte der Serbe. Beim 0:1 in der Europa League gegen Inter Mailand war er gar nicht im Kader gestanden, Murg hatte es gegen die Italiener nur zu einem Kurzeinsatz gebracht.