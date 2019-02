Zigaretten töten im Schlaf - immer wieder Unfälle

Eine Zigarette dürfte Schuld am Brand in Linz-Auwiesen gewesen sein, bei dem – wie berichtet – eine 77-jährige Witwe ums Leben kam. Sie dürfte mit der Zigarette eingeschlafen sein, die Glut setzte ihre Kleidung in Flammen. Heute wird eine Obduktion die genaue Todesursache klären. Ähnliche Unglücke gibt’s regelmäßig.