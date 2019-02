Schlierenzauer muss vor der WM zur Castingshow

„Es wird eine Trainer-Entscheidung geben, in die mehrere Faktoren einfließen“, erklärt der Tiroler das Prozedere der Castingshow. Neben Fixstarter Kraft dürften Huber, Hayböck und Aschenwald aufgrund ihrer Leistungen das Seefeld-Ticket so gut wie in der Hand haben. Schlierenzauer, Fettner und Hörl müssen sich noch für eine Teilnahme an der Heim-WM aufdrängen.