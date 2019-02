Afghanische Öffi-Randalierer schrieben „Sorry“

„Meine Erwartungen wurden sogar übertroffen“, sagt LILO-Direktor Friedrich Klug. Er freut sich über den Entschuldigungs-Brief und die Ankündigung von Polizei und Integrations-Landesrat Rudi Anschober, dass man die Umsetzung des Leitfadens für richtiges Benehmen in Bim und Bus auch überwachen will. „Wenn es nicht klappt, bleibt am Ende eine disziplinäre Maßnahme. Nämlich dass jene, die es partout nicht verstehen wollen, in eine Grundversorgungs-Einrichtung weitab des Zentralraums verlegt werden“, sagt Anschober, der in Zukunft über jeden Vorfall informiert werden will.